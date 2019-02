Barça pressiona no fim, mas não sai do zero contra o Olympiacos

O Barcelona visitou o Olympiacos nesta terça-feira, no Estádio Georgios Karaiskakis, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo D da Liga dos Campeões, e até teve boas chances, mas não conseguiu escapar de um empate pelo placar de 0 a 0. Com o resultado, a equipe catalã perdeu a oportunidade de garantir vaga antecipada para as oitavas de final do torneio continental, já que os resultados da chave favoreceram o time blaugrana.

Apesar de não garantir a vaga antecipada, o Barcelona chegou aos 10 pontos no Grupo D e manteve boa vantagem na liderança, já que a vice-líder Juventus aparece apenas com sete. Sporting, com quatro, e Olympiacos, com um, fecham a chave.

As duas equipes voltam a atuar pela Liga dos Campeões somente no próximo dia 22 de novembro, uma quarta-feira, às 17h45(de Brasília). O Barcelona visita a Juventus, no Juventus Stadium. Já o Olympiacos vai até Lisboa para visitar o Sporting, no Estádio José Alvalade.

O jogo – A partida começou com o Barcelona tomando conta das ações ofensivas, mas sem criar grandes chances nos minutos iniciais. A primeira boa oportunidade veio aos 19 minutos e quase resultou em gol. Após cobrança de escanteio de Denis Suárez, Messi pegou chute de primeira, a bola desviou em Luis Suárez e o goleiro Proto teve que fazer uma defesa espetacular para evitar a abertura do placar.

Logo na sequência, aos 21, o Barça teve nova chance boa. Luis Suárez recebeu na esquerda, bateu na saída do goleiro e assustou, mandando na rede pelo lado de fora.

Apesar dos visitantes se mostrarem melhores, o Olympiacos também criou chances. Aos 30, após passe de cabeça, Fortounis chutou de primeira e assustou o gol defendido por Ter Stegen.

Antes do intervalo, o jogo seguiu aberto e ambos os times tiveram chance. Aos 34, Messi cobrou falta com perigo e obrigou Proto a espalmar para escanteio. Já aos 37, foi a vez de Fortounis novamente mandar de primeira e desta vez obrigar Ter Stegen a também fazer boa defesa. O placar, porém, seguiu inalterado e o jogo teve o primeiro tempo encerrado em 0 a 0.

A partida voltou para o segundo tempo morna, com poucas chances dos dois lados. Com isso, os times só foram assustar aos 17 minutos. Primeiramente, Fortounis cobrou falta pelo Olympiacos e obrigou Ter Stegen a se esticar para fazer a defesa. Já aos 18, foi a vez de Messi errar finalização e desperdiçar ótima oportunidade.

A partir deste momento, o jogo esquentou e o Barça começou a pressionar, levando perigo em chegadas de Suárez, aos 25, e Messi, aos 26, ambas em finalizações sem sucesso.

A melhor chance, porém, veio aos 34 minutos. O atacante Luis Suárez avançou pelo meio e tocou por cima do goleiro. A bola bateu caprichosamente no travessão, mas foi para fora, em grande oportunidade desperdiçada pelo Barça.

Nos minutos finais, o Barcelona ainda seguiu pressionando e teve duas boas chances com Messi. Na primeira, aos 43, o argentino cobrou falta com efeito para boa defesa de Proto. Na sequência, aos 45, o goleiro do Olympiacos voltou a aparecer após o camisa 10 chutar de fora da área. Apesar das ótima chances, a equipe catalã seguiu sem balançar as redes e o jogo se encerrou em 0 a 0.

Brasileiro marca, mas Sporting fica no empate com a Juve

A Juventus deu um importante passo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe italiana visitou o Sporting, em confronto direto válido pelo Grupo D, no Estádio José Alvalade, e mesmo após sair atrás no placar conseguiu arrancar um fundamental empate em 1 a 1.

O gol dos portugueses foi marcado por um brasileiro. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o meia Bruno César, que teve passagens por Corinthians e Palmeiras, aproveitou rebote em chute de Gelson Martins e completou para o fundo das redes para abrir o placar.

A Juve, porém, foi buscar o empate. Aos 34 minutos do segundo tempo, Cuadrado deu ótima enfiada de bola para Higuaín. O artilheiro argentino apenas tocou por cima do goleiro e garantiu a igualdade à Juventus.

Com o resultado, a Juventus manteve boa vantagem na briga por uma vaga nas oitavas de final. Os italianos chegaram aos sete pontos, contra quatro do Sporting. A Velha Senhora, porém, ainda tem a seu favor o principal critério de desempate, já que ganha dos portugueses no confronto direto.

Outros resultados desta terça-feira pela Liga dos Campeões:

Grupo A

Manchester United(ING) 2×0 Benfica(POR)

Basel(SUI) 1×2 CSKA Moscou(RUS)

Grupo B

Paris Saint-Germain(FRA) 5×0 Anderlecht(BEL)

Celtic(ESC) 1×2 Bayern de Munique(ALE)

Grupo C

Roma(ITA) 3×0 Chelsea(ING)

Atlético de Madrid(ESP) 1×1 Qarabag(AZE)

fonte: Esporte gazeta

Curtir isso: Curtir Carregando...