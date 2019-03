Bandidos tentam assassinar policiais durante combate ao tráfico em Chapecó

Criminosos atiraram contra um PM e o atropelaram outro na noite desta quarta.

Policiais militares acabaram sofrendo uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira, dia 6, durante uma ação de combate ao tráfico de drogas em Chapecó.

Os PMs estavam em frente a uma residência, no Bairro São Pedro, aguardando a chegada dos cães farejadores para localizarem drogas no local onde homens haviam acabado de ser presos.

Segundo a polícia, um automóvel acelerou em direção a um dos agentes e tiros foram disparados contra ele. Na sequência o veículo atropelou outro policial que estava em uma motocicleta da Rocam.

Após o ato, os criminosos fugiram, abandonaram o VW Gol com registro de furto em outro bairro da cidade e em seguida furtaram outro veículo do mesmo modelo. A polícia perseguiu os bandidos e conseguiu recuperar o carro, porém os homens escaparam sem serem identificados.

Momentos antes

Por volta das 21h50 uma guarnição do tático flagrou vários homens comercializando drogas em frente à residência onde o atentado ocorreria momentos depois. Dois jovens de 18 anos e outros dois, de 21 e 23 anos foram detidos com 44 pedras de crack, oito buchas de cocaína e cinco gramas de maconha.

Além das drogas, os policiais apreenderam uma balança de precisão, embalagens para comercializar a droga, munições e acessórios de armas de fogo e R$ 258 em dinheiro.

Os homens foram presos e encaminhados à delegacia juntamente com os itens apreendidos. O Instituto Geral de Perícias esteve no local onde acontecera as tentativas de homicídio.

Fonte: OESTEMAIS