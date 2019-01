Avançam as escavações para implantação de galeria na Rua General Osório

Estão prosseguindo as obras de drenagem da Rua General Osório, no bairro Água Verde, no trecho de 170 metros entre a frente do Terminal Oeste até o número 4147. Iniciadas há três semanas, as execuções têm previsão de 90 dias para a conclusão.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a intervenção se fez necessária para que seja possível dar prosseguimento à construção do terminal de ônibus, mas principalmente para dar fim aos constantes problemas de alagamentos que ocorrem na região.

“Conforme as obras avançarem, começaremos a desobstruir e liberar o trânsito dos primeiros trechos executados”, salienta o secretário da Seinfra, Alexandro Fernandes.

Os condutores que precisarem circular nesta parte da Rua General Osório podem usar rotas alternativas para desviar do local, acessando a Rua Johann G. H. Hadlich e seguindo até a Rua Guilherme Poerner, saindo no Leite Trevo. Também há a Rua Arthur Mantau como opção, além de seguir o caminho pela Rua Bahia até a Rua Água Branca.

Assessor de Comunicação: Fernando Gonzaga

