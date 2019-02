Atendimentos do Procon superam números do ano passado

Levantamento do Procon apontou um total de 1.354 atendimentos e 568 processos abertos referentes a reclamações no início deste ano, especificamente entre os dias 21 e 30 de janeiro. Os dados apontam um aumento significativo em relação ao mesmo período de 2018, quando o órgão registrou 760 atendimentos e 193 processos abertos. Além disso, as unidades descentralizadas do Procon junto às intendências e também o WhatsApp do Consumidor possibilitaram a realização de outros 842 atendimentos neste mês de janeiro.

Segundo o coordenador do Procon de Blumenau, André Moura Cunha, o levantamento não levou em consideração os esclarecimentos efetivados à população via telefone. “Notamos que os consumidores estão mais conscientes dos seus direitos. O setor de telefonia, que sempre esteve no topo das reclamações, neste ano perdeu para a companhia elétrica do Estado, com 182 processos abertos entre os dias 21 e 30. Isso devido aos valores cobrados nas faturas emitidas pela distribuidora de energia, a Celesc”, diz André.

