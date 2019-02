Foto: Marcelo Martins

O Samae Blumenau informa que devido a problemas técnicos o atendimento comercial feito na Intendência Distrital do Garcia não funcionará nesta terça e quarta-feira, dias 5 e 6.

A situação será normalizada na quinta-feira, dia 7. Até lá, quem precisar dos serviços comerciais do Samae deverá procurar as unidades comerciais do Centro, da Rua Bahia, do Norte Shopping, ou então entrar em contato pelo 115, opção 21, e pelo e-mail sac@samae.com.br.

