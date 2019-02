Assinada ordem de serviço para conserto do telhado do Terminal Fonte

Nesta quarta-feira, dia 31, a Prefeitura de Blumenau, por meio do Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes (Seterb), assinou a ordem de serviço para conserto do telhado do Terminal Fonte, que teve uma parte da estrutura metálica danificada em virtude da queda de uma árvore.

Os reparos ficarão sob responsabilidade da empresa Di Fatto Indústria e Comércio Ltda, vencedora da licitação. O investimento, no valor de R$ 153 mil, será pago com recursos da outorga da concessão do transporte coletivo. O prazo de execução dos serviços é de 90 dias.

Curtir isso: Curtir Carregando...