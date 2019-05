Arte Urbana recebe inscrições para as últimas turmas

A Fundação Cultural de Blumenau recebe as inscrições para as últimas duas turmas da Oficina de Arte Urbana deste ano. As aulas teóricas e práticas são conduzidas pelo artista plástico, pintor, desenhista e grafiteiro Felipe da Costa. Restam poucas vagas para junho e julho. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo telefone 3381-6193, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Os alunos participam da aula teórica na Fundação Cultural, concluindo o curso com a execução do grafite em um muro da Rua Irapuru, no Bairro Glória. As oficinas são gratuitas e incluem os materiais que serão utilizados. Podem se inscrever jovens a partir dos 14 anos. As vagas são limitadas.

A iniciativa conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. O projeto foi aprovado no Programa de Transferências de Oficinas Culturais, que contempla propostas que desenvolvam, implementem e ampliem ações artísticas e culturais em todas as regiões do stado, respeitando a identidade cultural. Em Blumenau, foram abertas cinco turmas – março, abril, maio, junho e julho -, com aulas nos finais de semanas pré-estabelecidos pela coordenação.

As oficinas se constituem de aulas teóricas sobre temas relacionados à arte urbana, bem como sobre técnicas utilizadas. Após as aulas teóricas, os alunos desenvolverão, com o auxílio do ministrante, a parte prática, com a produção de um painel de arte urbana no muro do Bairro Glória.

Felipe da Costa é artista plástico natural de Blumenau. Está inserido em diversas plataformas artísticas, atua como pintor, desenhista e grafiteiro, além de trabalhar como curador e instrutor de atividade culturais na Galeria Lazuli.

