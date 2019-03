Arrecadação com o Renovar Blumenau 2017 supera a meta

Um total de R$ 16 milhões foi arrecadado pela Prefeitura com o Renovar Blumenau 2017. O programa de recuperação fiscal, que funcionou de junho a novembro, beneficiou 9.870 contribuintes, que colocaram em dias os débitos junto à Prefeitura. Segundo levantamento da Secretaria de Gestão Financeira (Segefi), 13 mil adesões foram registradas no Renovar Blumenau 2017 com um volume total de R$ 26 milhões solicitados para pagamento por meio de guias.

Segundo o diretor de receita da Segefi, César Domênico Poltronieri, o resultado superou a expectativa de arrecadação. “O programa foi um sucesso, superando a meta inicial de arrecadação que era de R$ 15 milhões. Por meio do programa, mais de nove mil contribuintes regularizaram seus débitos no município”, disse.

O programa iniciou no município no dia 5 de junho, permitindo aos moradors a quitação dos tributos como IPTU que estava na dívida ativa, ISS, alvará, contribuição de melhoria, incluindo débitos protestados sem a cobrança de multas e juros. Além disso, o Renovar Blumenau 2017 também beneficiou os contribuintes que já estavam quitando os tributos municipais pela modalidade de parcelamento.

Curtir isso: Curtir Carregando...