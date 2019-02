Arcanjo-03 foi acionado no Bairro Fidelis

O Arcanjo-03 foi acionado para uma bebê com 7 meses de idade em Parada Cardiorrespiratória (PCR), no bairro Fidelis, em Blumenau. No local, a paciente foi intubada, sendo realizado Reanimação Cardiopulmonar avançada (RCP) pela equipe médica do Arcanjo-03, sendo que após cerca de 15 minutos, a PCR foi revertida. A paciente foi então conduzida ao Hospital Santo Antônio.

Atenderam também a ocorrência, juntamente com o Arcanjo-03, uma viatura ASU e viatura AR do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau.

Curtir isso: Curtir Carregando...