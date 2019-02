Apresentado o elenco que disputará a Liga de Basquete Feminino 2019

Foto: Marcelo Martins

Foi apresentado na manhã desta segunda-feira, dia 11, o elenco do Basquete Feminino de Blumenau/FMD que representará a cidade na Liga de Basquete Feminino (LBF) 2019, que reúne os melhores times do país na modalidade. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, com a presença do prefeito Mário Hildebrandt; do diretor-executivo da Fundação Municipal de Desportos (FMD), Egídio Beckhauser; do presidente da Associação de Pais e Amigos do Basquetebol Feminino de Blumenau, Péricles Romero Espindola; e do diretor técnico e de arbitragem da LBF, Carlos Renato dos Santos, além de vereadores.

O time comandado pelo experiente técnico João Camargo Neto manteve a base que disputou a competição no ano passado, ficando com o quarto lugar. O grupo também recebeu importantes reforços, como a armadora Lays da Silva, de 20 anos, que defendeu São Bernardo (SP) em 2018. Considerada uma jovem promessa do basquete nacional, a atleta acumula convocações para a Seleção Brasileira de base e também para a equipe adulta.

“Eu quero desejar muito sucesso e bons resultados para esse grande time, que vai nos orgulhar e nos trazer de fato aquilo que demonstramos o que Blumenau tem: o envolvimento com o desportismo acima de tudo”, afirmou o prefeito Mário Hildebrandt.

O diretor-executivo da FMD, Egídio Beckhauser, destacou as conquistas recentes do basquete feminino da cidade. Desde 2010, a equipe venceu todas as edições dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) e oito campeonatos estaduais. Ele atribui os feitos ao esforço das atletas e também ao trabalho de desenvolvimento de jovens talentos. “Temos uma equipe muito forte, que representa muito bem o nosso município e nosso Estado. Muito desse legado é fruto do trabalho realizado nas categorias de base e nos polos de iniciação, que atualmente atendem cerca de 150 crianças na modalidade”, disse Beckhauser.

Considerado um dos maiores responsáveis pelos títulos nas últimas temporadas, o técnico João Camargo Neto demonstrou confiança no elenco que está a sua disposição. “Temos uma boa equipe. Estou muito empolgado que ela possa nos trazer resultados positivos, apesar de saber que a liga desse ano será bem mais disputada e difícil”. O sentimento também é compartilhado pela ala Mariana Camargo. “No ano passado, estávamos com um time mais enxuto. A qualidade da equipe nesse ano dá a expectativa de conseguirmos algo além do quarto lugar”.

O início da LBF 2019 está previsto para o dia 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. O calendário dos jogos será divulgado em breve.

Elenco do Basquete Feminino Blumenau

Armadoras: Lays e Giulia Kuck

Alas/armadoras: Tassia, Waleska Pérez, Yasmin e Julia

Alas: Mariana Camargo, Carolina Poleza e Luana

Alas/pivôs: Letícia e Kawanni Firmino

Pivôs: Carina Felippus, Nonato e Lissandra

