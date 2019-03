Após 39 anos, Blumenau Futsal pode colocar Blumenau novamente no mapa dos campeões do estado

Com cerca de oito meses de trabalho, o Blumenau Futsal/FMD está perto de fazer história no futsal catarinense com a possível conquista da Copa Santa Catarina. Após 39 anos, Blumenau pode voltar a ter um time campeão em competições estaduais e ter a primeira equipe a erguer o troféu da Copa Santa Catarina. O último título de um blumenauense ocorreu com o Guarani, que foi campeão estadual no ano de 1978.

Os números apresentados fortalecem a expressão da campanha do Blumenau Futsal/FMD na temporada. O último título de um time blumenauense, mas em nível interestadual, ocorreu com a ADHering no ano de 2012. Na ocasião a equipe conquistou a Liga Sul. “Não temos palavras para descrever a alegria com esse momento. O Blumenau Futsal veio para ficar e tudo isso é fruto da força dessa torcida, que nos incentiva a tocar o projeto em diante”, afirmou Marcelo Weber, presidente do Blumenau Futsal/FMD.

O Blumenau Futsal conta com o apoio da Fundação Municipal de Desportos (FMD) de Blumenau, que auxilia e se torna uma parceira fundamental na existência do time. É com o apoio público, que o Blumenau Futsal ergue a bandeira da cidade em todos os cantos do estado e vislumbra um futuro nacional.

