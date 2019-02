Aplicação de asfalto deixa trânsito na Dr. Pedro Zimmermann em meia pista

A Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) está executando nesta semana a pavimentação asfáltica da rotatória que ligará a Rua Dr. Pedro Zimmermann com a Rua Mário Giese, no bairro Itoupava Central. Para que os trabalhos ocorram de modo seguro, o trânsito no local está fluindo em meia pista, no sistema de siga e pare.

De acordo com o secretário da pasta, Edson Brunsfeld, se as condições climáticas favorecerem, até sábado será concluído o asfaltamento da pista. “Pedimos a compreensão dos motoristas nestes dias, porque o trânsito será afetado, sobretudo em horários de pico”, considera.

A nova rotatória servirá como acesso ao Terminal Norte, que está sendo construindo paralelamente. O investimento da Prefeitura de Blumenau na implantação da estrutura é de R$ 2.634.125,41, valor financiado por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

