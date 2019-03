APEF será sede da primeira etapa do Triangular Vale do Itajaí de Escolinha de Futebol

No próximo sábado, dia 16, será realizada a primeira etapa do Triangular Vale do Itajaí de Escolinha de Futebol. A equipe sediante será a APEF, na Associação São Bernardo, em Blumenau. A competição contará com a participação também da Nene Academy (Itajaí) e Gol de Letra (Schroeder).

O Triangular será destinado as categorias sub-8, 10 e 12, com início previsto a partir das 8h. A organização definiu que a segunda etapa ocorre em Schroeder e a terceira em Itajaí, mas as datas ainda serão divulgadas oficialmente. “O Triangular vai ser mais uma competição importante para contribuir para a evolução dos nossos alunos. Temos a certeza de grandes jogos”, afirmou Denis, gestor da APEF.

