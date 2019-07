APEF conquista o título da Taça Triangular Vale do Itajaí

No último domingo, dia 30, a Escolinha APEF confirmou o título geral da Taça Triangular Vale do Itajaí. Os jovens talentos mostraram excelente rendimento e seguindo as orientações do técnico Denis obtiveram o desempenho necessário para consolidar a primeira colocação geral após a realização de três etapas. A última fase ocorreu em Itajaí. A Escola Gol de Letra (Schroeder) terminou em segundo, com a Nene Academy (Itajaí) em terceiro.

O técnico Denis da Silva avaliou de maneira positiva a participação da equipe na competição. “Os nossos atletas foram valentes e mostraram na prática uma excelente evolução. Isso nos deixa mais feliz até do que o próprio título, pois mostra que o trabalho está no rumo certo. Temos que agradecer as Escolinhas Gol de Letra e Nene Academy, que se mostraram adversários de alto nível”, avaliou Denis.

Curtir isso: Curtir Carregando...