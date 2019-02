APEF conquista grandes resultados no Torneio de Futebol Menor

No último domingo, dia 17, foi realizado o Torneio de Futebol Menor, na Associação da Artex, em Blumenau. A competição contou com a participação dos jovens talentos da APEF, Escolinha do Professor Donizete, Escorpiões Azuis (Gaspar), EFI e Escolinha Professor Leandro Santos. Sob a liderança do técnico Denis, a APEF conquistou o vice-campeonato na categoria sub-9 e foi quarto colocado no sub-11.

O mais importante nos jogos que ocorreram na Associação da Artex não foram somente os resultados, mas a integração e participação dos jovens talentos da APEF. Os garotos deram o seu máximo e fizeram bonito nos jogos. “Fiquei muito contente com a postura dos nossos garotos. Deram um show de futebol em todos os aspectos e é isso que cultivamos em nosso trabalho diário. A causa vai muito além do esporte e inicia especialmente no social”, afirmou Denis, técnico da APEF.

