APEF confirma vitórias nas categorias sub-7 e 9 na Copa Futebol Menor

Na manhã do último sábado, dia 13, a APEF confirmou duas importantes vitórias na disputa da II Copa Interclubes de Futebol Menor. Sob a liderança do técnico Denis da Silva, os jovens talentos venceram nas categorias sub-7 e 9. Em confronto diante do NFC, válido pelo sub-7, a APEF venceu por 5 a 1, com gols de Igor e Lorenzo, duas vezes cada, e Ryan. Já no sub-9, a APEF venceu o Canto do Rio por 2 a 0, com gols de Miguel e Saullo. As partidas ocorreram no Bela Vista Country Club, em Gaspar.

A APEF realiza um trabalho sério na formação de jovens talentos. Com quase uma década de existência, a escolinha de futebol proporciona novas experiências e felicidade aos garotos. A Copa Interclubes de Futebol Menor reúne as principais promessas das escolinhas de base na região de Blumenau.

Curtir isso: Curtir Carregando...