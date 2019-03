Apanblu participa do 1º Meeting Vale Europeu de Natação no Clube Ipiranga

No próximo sábado, dia 9, será realizado o 1º Meeting Vale Europeu de Natação, no Clube Ipiranga, em Blumenau. A Apanblu estará participando com os seus jovens talentos. A competição contará também com a participação das equipes do Abain (Brusque), Apan (Indaial) e atletas que nadam no Clube Ipiranga e estarão representando a Swimmer Pro Brasil.

As categorias em disputa serão o pré-mirim, mirim, petiz, infantil, juvenil, júnior e sênior. Todas no masculino e feminino. O Meeting Vale Europeu de Natação será especial por um fator marcante: o retorno de uma competição de natação ao Clube Ipiranga, local onde despontou a modalidade há décadas passadas.

