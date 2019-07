Apanblu mostra ascensão e contabiliza 70 medalhas no Catarinense de Inverno e Jogos Universitários

Foto: Sidnei de Souza

No último fim de semana, os atletas da Apanblu participaram de duas competições simultâneas no Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça. Além da disputa do Campeonato Catarinense de Inverno, o Troféu Carlos Augusto Vieira, os talentos da natação blumenauense nadaram nos Jogos Universitários de Santa Catarina. Sob a liderança dos técnicos Paulinho Gonzalez e João Negrão, a Apanblu contabilizou 70 medalhas.

A competição foi importante não somente para movimentar a natação catarinense, mas também para comprovar a ascensão de jovens talentos. O nadador blumenauense Daniel Luciani Neto foi um dos grandes destaques no Catarinense de Inverno, com quatro medalhas de ouro: 50, 100, 200 e 400m livre. Representando a FURB, Julia Volkmann brilhou nos Jogos Universitários, com a conquista de três medalhas de ouro: 50, 100 e 200m costas.

Campeonato Catarinense de Inverno

Ouro – Daniel Luciani Neto – 50, 100, 200 e 400m livre

Ouro – Francinni Espezim Martins – 200m peito e 200m borboleta

Ouro – Daiane Murcheski – 100 e 200m peito

Ouro – Renata Salamoni – 100 e 200m costas

Ouro – Nayara Baron – 200, 400 e 800m livre

Ouro – Julia Volkmann – 50 e 200m costas e 100m livre

Ouro – Ciro Adriano Theiss – 100 e 200m peito

Ouro – Maria Eduarda Silvano – 200m medley, 50 e 100m peito, 50m borboleta

Ouro – Paulo Sergio Cipriano – 200m borboleta

Prata – Julia Volkmann – 50m livre, 100m costas

Prata – Nayara Baron – 50m livre, 100m costas

Prata – Paulo Sergio Cipriano – 100m borboleta

Prata – Aimée Luiza Nau – 50, 100 e 200m costas, 200m medley

Prata – Daniel Luciani Neto – 100m costas

Prata – Daiane Murcheski – 800m livre e 50m peito

Prata – Renata Salamoni – 50m costas e 50m peito

Prata – Ciro Adriano Theiss – 200m medley

Prata – Bruno Gabriel Silvestre – 50m borboleta

Bronze – Daniela Washington Henarejos – 800m livre e 200m medley

Bronze – Bruno Gabriel Silvestre – 100m borboleta

Bronze – Francinni Espezim Martins – 100m borboleta e 400m medley

Bronze – Gabriele Gueths Bandler – 100 e 200m costas

Bronze – Vinícius Ludwig – 50m costas

Bronze – Nayara Baron – 50m costas

Bronze – Paulo Sergio Cipriano – 200m livre

Bronze – Victor Farias Andreazza – 1.500m livre e 200m peito

Bronze – Luiz Felipe de Aguiar – 100 e 200m peito

Bronze – Daniel Luciani Neto – 100m peito

Bronze – Beatriz Theis – 50m peito

Bronze – Renata Salamoni – 50m borboleta

Bronze – Rebeca Theis – 50m borboleta

Bronze – Daiane Murcheski – 400m livre

Bronze – Carlos Augusto Rampelotti – 200m costas

Jogos Universitários de Santa Catarina

Ouro – Daiane Murcheski – 100 e 200m peito

Ouro – Julia Volkmann – 50, 100 e 200m costas

Prata – Daiane Murcheski – 800m livre, 50m peito

Prata – Beatriz Theis – 400m livre

Bronze – Rebeca Theis – 200m medley, 100m livre

Bronze – Julia Volkmann – 50m livre

Curtir isso: Curtir Carregando...