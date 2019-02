Apan/FMD vence primeira fora de casa e mantém liderança da Superliga B

Foto: Pérsio Ciulla / TXT Sports

Com uma atuação impecável, a Apan/FMD venceu a primeira partida longe dos seus domínios e manteve a liderança isolada da Superliga B de voleibol masculino. Mesmo com o Ginásio Poliesportivo La Salle lotado, os blumenauenses conseguiram manter a superioridade durante todo o jogo e derrotaram a Apav Vôlei, em Canoas (RS), por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/22 e 25/12. Após três jogos na divisão de acesso do vôlei brasileiro, a equipe segue com campanha perfeita, sem ter perdido nenhum set.

Para o técnico André Donegá, os destaques da Apan/FMD diante dos gaúchos foram os ponteiros Lucaian e Matheus, este último responsável por três aces consecutivos no terceiro set que proporcionaram boa folga no placar. “Como a vantagem era boa naquele momento, deu para forçar o saque”, afirmou Matheus.

Agora, a equipe volta as suas atenções para o Upis de Brasília (DF), próximo adversário na competição. A partida, que será em Blumenau, está marcada para este sábado, dia 16, às 20h, no Ginásio Galegão.

A Superliga B reúne oito times. Na fase classificatória, que ocorre até 9 de março, as equipes jogam entre si em turno único. Todas as participantes passam para as quartas de final, com os confrontos sendo definidos por meio de cruzamento olímpico (1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°) e realizados no sistema de playoff melhor de três jogos. Os dois finalistas garantem o acesso à elite do voleibol nacional na temporada 2019/2020.

