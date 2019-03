Apan/FMD perde no RJ, mas segue na luta pelo topo da tabela da Superliga B

Apesar de toda a luta, a Apan/FMD perdeu a invencibilidade na Superliga B de vôlei masculino. Na noite desta quarta-feira, dia 27, em partida válida pela sexta rodada, os blumenauenses foram derrotados pelo Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ), por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 21/25, 19/25 e 21/25. Momentaneamente, a equipe ocupa a segunda colocação na tabela de classificação, com cinco vitórias e apenas um revés, totalizando 15 pontos. O foco da Apan/FMD se volta agora para a última rodada da primeira fase, marcada para o dia 9 de março. Na ocasião, o time recebe o Lavras Vôlei (MG), às 20h, no Ginásio Galegão.

A Superliga B reúne oito times. Na fase classificatória, as equipes jogam entre si em turno único. Todas as participantes passam para as quartas de final, com os confrontos sendo definidos por meio de cruzamento olímpico (1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°) e realizados no sistema de playoff melhor de três jogos. Os dois finalistas garantem o acesso à elite do voleibol nacional na temporada 2019/2020.

