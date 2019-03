Apan/FMD encara equipe de Brasília nas quartas-de final da Superliga B

Foto: Raphael Guilherme Moser

Classificada com a segunda melhor campanha para as quartas-de-final da Superliga B de vôlei masculino, a Apan/FMD inicia no próximo sábado, dia 16, em Brasília, a série de melhor de três diante da equipe da UPIS do Distrito Federal. O adversário do time blumenauense, que foi batido pelo time de André Donega na primeira fase pelo placar de 3 a 0, terminou a fase classificatória na sétima colocação.

No jogo do último sábado, dia 9, realizado no Ginásio Galegão, quando o time da Apan garantiu sua classificação, a vitória de virada pelo placar 3 sets a 2, diante da equipe de Lavras (MG), embalou jogadores e público para encarar o mata-mata que está por vir.

No primeiro set de jogo os blumenauenses foram superados por 25 a 23. O time comandado pelo técnico André Donega conseguiu a igualdade no placar, vencendo o segundo set por 27 a 25, porém voltou a ficar atrás no terceiro set, com nova vitória da equipe visitante por 25 a 23. No quarto set com o apoio do público a Apan venceu o set e também o tie break assegurando a vitória por 3 a 2 e a vaga na segunda fase.

Curtir isso: Curtir Carregando...