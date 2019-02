Apan/FMD bate o Anápolis (GO) e segura a liderança da Superliga B

Foto: Marcio Regis

Pode soar repetitivo, mas a Apan/FMD venceu novamente e se manteve na liderança isolada da Superliga B de vôlei masculino. Na tarde de sábado, dia 23, com mais uma atuação praticamente impecável, os blumenauenses seguraram o ímpeto da torcida adversária e bateram o Anápolis (GO) pelo placar de 3 sets a 1 – parciais de 25/19, 25/17, 23/25 e 25/19. O jogo ocorreu no Ginásio Internacional Newton de Faria, em Goiás, e foi válido pela quinta rodada da competição.

A importante vitória, de acordo com o técnico André Donegá, teve como marca a consistência e o espírito coletivo dos atletas. “Quem entrou cumpriu seu papel. Os que saíram, puderam respirar e voltaram com outra atitude. Eles acreditaram naquilo que está sendo planejado para cada jogo”, avaliou o comandante.

A Apan/FMD, no entanto, não tem muito tempo para comemorar mais este triunfo no campeonato. Nesta quarta-feira, dia 27, a equipe estará no Rio de Janeiro (RJ), onde enfrenta o Botafogo. A partida ocorre às 19 horas, no Ginásio Oscar Zelaya. Ambos os times estão invictos e, após o confronto, apenas um continuará com 100% de aproveitamento.

A Superliga B reúne oito times. Na fase classificatória, que ocorre até 9 de março, as equipes jogam entre si em turno único. Todas as participantes passam para as quartas de final, com os confrontos sendo definidos por meio de cruzamento olímpico (1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°) e realizados no sistema de playoff melhor de três jogos. Os dois finalistas garantem o acesso à elite do voleibol nacional na temporada 2019/2020.

