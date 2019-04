APAB Blumenau apresenta fim de semana de resultados positivos nas categorias de base

Na tarde do último sábado, dia 13, as categorias de base da APAB Blumenau entraram em quadra para uma rodada tripla no Campeonato Catarinense de Basquete. No total, os jovens talentos da Aracuã contabilizaram duas vitórias e apenas uma derrota. Os triunfos foram obtidos nas categorias sub-12 e 13, com o revés sofrido no sub-17. Os três jogos ocorreram diante de Balneário Camboriú, no Ginásio do Clube Ipiranga, em Blumenau.

A primeira partida do dia foi marcada por um excelente rendimento do sub-12 da APAB Blumenau, que venceu pelo placar de 88 a 29. Na sequência, o sub-13 repetiu outra atuação de destaque e venceu por 70 a 22. O único resultado negativo do dia foi sofrido pelo sub-17, que foi superado por 53 a 27. As competições das divisões de base do basquete masculino estão somente no início e a temporada promete grandes jogos e revelações de talentos.

