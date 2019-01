Ano novo começa com obras de esgoto em Blumenau

A BRK Ambiental começa o ano com frentes de trabalho em dois bairros da cidade. Até o fim da primeira quinzena de janeiro serão finalizadas as obras de esgoto na Rua Nereu Ramos, entre a Rua XV de Novembro e a Avenida Beira-Rio, no Centro. Já na Rua General Osório, no Bairro Velha, há equipes atuando em três pontos no trecho que liga as Ruas Dos Caçadores e João Pessoa, além do trabalho em ruas paralelas, com início nas Ruas Flórida e Vinícius de Moraes. Nesta região, a expectativa é que as obras terminem no início de março.

O período escolhido contribui para dar mais agilidade ao cronograma, já que por se tratar de corredores importantes de serviço, há um menor fluxo de veículos nas ruas pelas férias escolares. Com isso, a concessionária entra em 2019 com um índice de 43% de esgoto coletado e tratado. Em todos os casos, as obras são realizadas das 8h às 18h e, em caso de chuvas, os trabalhos podem ser adiados.

