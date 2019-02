Ano letivo para estudantes da rede pública municipal de Blumenau começa terça e quarta-feira

Foto:

Marcelo Martins

Nesta terça-feira, 05, será a vez dos 13.474 alunos matriculados na Educação Infantil, nas 77 unidades existentes no município. Nesta segunda-feira, os professores e funcionários participaram da abertura oficial das atividades, no teatro Michelangelo, na Uniasselvi.

Já na quarta-feira, abre o ano letivo no ensino fundamental, que conta com 20.121 alunos nas 46 escolas municipais. Os professores serão recepcionados pela Secretaria de Educação nesta terça, também no teatro Michelangelo.

Curtir isso: Curtir Carregando...