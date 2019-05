Aniversário da morte de Fritz Muller é marcado por homenagem

Passagem de seu falecimento foi lembrada nesta terça-feira, dia 21 de março.

O túmulo do naturalista Fritz Müller, que fica no Cemitério da Comunidade Evangélica Blumenau Centro, recebeu flores nesta terça-feira, dia 21 de maio. A homenagem foi prestada pela Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu) e pela Família Pfau. O naturalista alemão Johann Friedrich Theodor Muller foi um importante personagem da história blumenauense, que mesmo vivendo isolado dos grandes centros do mundo científico europeu, ganhou fama de ter atitudes à frente do seu tempo.

Médico de formação acadêmica, abriu mão da profissão para dedicar-se à pesquisa. O homenageado foi um naturalista, botânico e professor de matemática e ciências naturais, pioneiro no apoio à teoria da evolução apresentada por Charles Darwin. Faleceu no dia 21 de maio de 1897, aos 76 anos, em Blumenau.

