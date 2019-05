Ambulatórios abrem neste sábado, dia 25, para vacinação da gripe

São 10 casos confirmados de influenza, entre eles uma morte. Vacina é melhor prevenção.

Dando sequência nas ações de intensificação da campanha de vacinação da influenza, a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde (Semus), vai abrir os sete ambulatórios gerais neste sábado, dia 25, para vacinação dos grupos prioritários.

Os AGs das regiões dos bairros Badenfurt, Fortaleza, Itoupavas, Velha, Garcia, Centro e Escola Agrícola farão a vacinação das 8h às 16h. Usuários de qualquer região ou unidade de referência que façam parte dos grupos determinados pelo Ministério da Saúde podem se vacinar. “Este sábado de intensificação e os horários ampliados são ações que estamos promovendo para que a população tenha mais possibilidades de, ao longo do dia e da sua rotina, buscar a imunização.”, reforçou o secretário de Promoção da Saúde, Winnetou Krambeck.

Buscando aumentar a cobertura da vacinação da gripe, que está em 63%, a Semus estendeu desde a última segunda-feira, dia 20, o horário de atendimento das salas de vacina dos sete AGs até as 20h30. A ampliação será mantida até o final da campanha, em 31 de maio. Quase 71 mil doses da vacina da gripe já foram aplicadas, mas a meta para Blumenau é imunizar 90% de um total de 111.031 pessoas dos grupos prioritários.

Os grupos

É importante ter em mãos a carteira de vacinação para todos os públicos, que são: crianças acima de seis meses e menores de seis anos, gestantes e puérperas (mulheres no período de até 45 dias após o parto), idosos (portar documento de identidade); trabalhadores da saúde (ter em mãos carteira profissional ou folha de pagamento que comprove a função); professores das escolas públicas e privadas (levar holerite como comprovante); e portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Estes devem apresentar prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, e se já forem cadastrados em programas de controle de doenças crônicas do SUS, devem se dirigir até as unidades onde fazem acompanhamento para a vacinação.

Casos confirmados

Em 2019 já foram 49 casos notificados de suspeita de influenza A em Blumenau, sendo 10 confirmados, 35 descartados e outros 4 em análise. Do total de casos suspeitos, 9 não são residentes de Blumenau mas estavam internados em hospitais da cidade quando a investigação foi realizada. Entre os casos confirmados, está o da senhora de 79 anos que faleceu em 28 de abril. Um paciente segue internado e demais já receberam tratamento e alta hospitalar.

