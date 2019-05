Alunos da FURB promovem a IV Semana da África

Assim como ocorreu nos três últimos anos, a Comunidade Africana em Blumenau (Afroblu) com o apoio do NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Furb) está promovendo a Semana da África na Furb. De 22 (próxima quarta-feira) a 25 (sábado), estão agendados exposição de artes, roda de conversa, palestras, desfile de moda, oficina de capoeira e uma festa de confraternização.

O tema da IV Semana da África é O legado, que propõe motivar reflexões sobre o estado atual dos países africanos, fazer um retrospecto do passado – de como ele afetou o presente e pode afetar o futuro. Para isto reúne professores e alunos e mais a comunidade para compartilharem seus pensamentos e experiências.

A Semana da África já se consolidou em maio por este mês ter um significado especial para as nações do continente. No dia 25 comemora-se 51 anos da criação da Organização da Unidade Africana, precedida pela independência de 30 nações do jugo dos colonizadores.

A África será apresentada na abertura da Semana, na quarta, dia 22, às 18h, no pátio da Biblioteca Central da Furb, seguindo a exposição de artes Nossa cara preta, de Marcelo Rocha, no primeiro piso da biblioteca. Ainda na quarta, às 19h, na sala 301, do Bloco R, haverá uma roda de conversa com o tema Blumenau e os estrangeiros.

Na quinta-feira, dia 23, após a abertura às 18h30, o mestrando Adjiff Pinto Ié ministrará a palestra Os desafios da unidade africana, no auditório do galpão do curso de Arquitetura. Ainda estão agendadas mais três palestras. Às 19h30, o professor doutor Marcos Rodrigues da Silva ministrará o tema A palavra contemplada no legado afro da diáspora. A terceira palestra da noite será do convidado Ermi Panzo, com o tema A essência do matriarcado africano, às 20h30. Finalizando, às 21h10, o mestrando Jules Kout Tene ministrará África, um dos continentes ou a África é um país? Todas as palestras ocorrerão no auditório do Galpão de Arquitetura

Na sexta-feira, 24, também no auditório do Galpão de Arquitetura estão agendados, a partir das 18h30, a apresentação do livro A fonte da inspiração, de Ricardo Mpova, o desfile de moda africana A diferença que condiz, da marca UbuntuDNA, a apresentação de dança Samba vs Semba, sessão de poesia, apresentações musicais, apresentação do grupo Maracatu Capivara, e dança do ventre com Patrícia Schneide.

Encerrando a Semana, às 16:30h de sábado, dia 25, haverá uma oficina e apresentação de capoeira no parque Ramiro Ruediger, mediadas pelos alunos Adailton e Mbala José, juntos ao Mestre Tigre Muzenza. Às 21h haverá uma festa de confraternização com o tema Made In África no salão da OAB sede social, bairro Água Verde, rua dos advogados

