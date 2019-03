Alunos da EBM Vidal Ramos terão aulas no Espaço Maker

Foto: Michele Lamin

Foi oficializada nesta quinta-feira, dia 7, a parceria entre a Secretaria de Educação e o Instituto Robert Bosch, que viabilizará a 25 alunos da Escola Básica Municipal (EBM) Vidal Ramos a participação nas oficinas do Espaço Maker, no Sesi. A solenidade de lançamento do programa ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura, com a presença de estudantes, familiares e autoridades.

A EBM Vidal Ramos foi escolhida em função da localização próxima ao complexo esportivo, o que facilitará o deslocamento dos alunos.“Esperamos que outras empresas possam se interessar em apoiar nossas escolas, para que consigamos abranger ainda mais alunos”, observou a secretária de Educação, Patrícia Lueders.

Para o coordenador do Instituto Robert Bosch, Dirceu Puehler, a parceria com Blumenau fortalece o propósito da instituição, que é justamente trabalhar com a educação de crianças e jovens. “Estes estudantes serão preparados para as profissões do futuro, e que não está muito distante. O mercado de trabalho vai precisar de pessoas dispostas e capazes de criar”, acrescentou.

As aulas para a primeira turma começam na próxima segunda-feira, dia 11, às 8h.

