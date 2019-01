Alexandro Fernandes deixa a Prefeitura de Blumenau

Alexandro Fernandes (PSDB) pediu – novamente – exoneração da Secretaria de Infraestrutura Urbana, cargo que ocupava desde julho do ano passado. Escrevo novamente porque em dezembro, quando o prefeito Mário Hildebrandt estava licenciado, Alexandro pediu as contas também, mas foi convencido a ficar mais um tempo.

Alexandro é o último resquício da gestão Napoleão Bernardes (PSDB) no governo Mário Hildebrandt. Amigo e braço direito e esquerdo de Napoleão, foi secretário de Finanças, Comunicação, presidente do Samae e agora estava a frente da secretaria de Infraestrutura.

A alegação para a saída é pessoal. Mas Alexandro Fernandes estava em rota de colisão com membros do governo e fora do governo.

Em seu lugar, assume Édson Brunsfeld, que ocupava a secretaria do Programa de Mobilidade Sustentável e Projetos Especiais, responsável pelas obras do BID, que estão sendo executadas pela Secretaria de Infraestrutura. Ele fica no cargo até a reforma administrativa, que deve acontece até março.

