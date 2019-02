ADVB abre inscrições para o prêmio Top de Marketing 2019

Estão abertas as inscrições para o maior prêmio empresarial do país, organizado pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) – o Top de Marketing 2019 – que chega à sua 46ª edição. Considerado o Oscar do marketing e vendas no país, a premiação analisa cases empresariais e reconhece as organizações que utilizaram com maior propriedade e criatividade o ferramental do marketing. Toda e qualquer empresa legalmente constituída pode inscrever quantos cases desejar até final do mês de fevereiro de 2019 por meio do site da ADVB no link https://www.advb.org/top-de-marketing/ ou pelo email topdemarketing@advb.org. Os trabalhos devem ser enviados até 15 de março de 2019.

O prêmio, que traz maior visibilidade às ações inovadoras empresariais, também é uma oportunidade para que as empresas vencedoras se destaquem perante a concorrência do mercado. Para Latif Abrão Jr., presidente da ADVB, os exemplos de sucesso refletem o desempenho e os resultados alcançados. “Será um reconhecimento às iniciativas bem sucedidas, inovadoras e que tenham superado a concorrência, para que sirvam de inspiração para todo o setor empresarial”, comenta.

Todos os trabalhos inscritos serão julgados por um corpo de jurados convidados pela diretoria do Top de Marketing ADVB. Na primeira quinzena de agosto de 2019 serão anunciados os vencedores. A entrega dos prêmios – um troféu, um diploma para a empresa e um diploma para o profissional de marketing responsável pelo case – será durante uma cerimônia em local, data e horário a definir.

Mais informações sobre as inscrições e regulamento do Top de Marketing 2019 podem ser obtidas pelo telefone (11) 3287-0000.

Sobre a ADVB – Em 2019, a ADVB® completa 63 anos e é uma referência para a gestão empresarial no país, ao oferecer opções ricas e diversas para o relacionamento e aperfeiçoamento profissional de quem atua nas áreas de vendas e marketing e na direção das empresas. Cursos, palestras, fóruns, debates e eventos de premiação reúnem personalidades públicas e do mundo corporativo, propiciando ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de estratégias de gestão das organizações.

