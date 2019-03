ADR Blumenau anuncia investimentos em 11 escolas de Blumenau

O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Blumenau, Emerson Antunes, assinou nesta quinta, 7, juntamente com o gerente regional de educação, Eliomar Russi, um conjunto de investimentos em 11 escolas estaduais de Blumenau, no valor total de R$ 323.850,49. As obras são estruturais e de melhorias nas edificações destas unidades escolares. O período de manutenção será entre o término e o início do ano letivo de 2018. Este presente também André Maciel, representante da empresa SLM Construções, responsável pelas obras.

Escolas contempladas

– Professora Áurea Perpétua Gomes

– Bruno Hoeltgebaum

-Coronel Pedro Feddersen

-Emílio Baumgaten

-Hercílio Deeke

-Professor Heriberto Joseph Muller

-Luiz Delfino

-Victor Hering

-Professora Elza Pacheco

-Colégio Militar – Unidade Pedro II

-Erwin Radtke

Unidades da região

Outras 4 unidades da regional de Blumenau também receberão investimentos em seus educandários, no valor total de R$ 108.217,88, são elas:

Honório Miranda e Ivo D´Aquino – Gaspar

Governador Irineu Bornhausen e João Gaya – Luiz Alves

