Ação social é promovida no Residencial Itoupavazinha

Será promovida neste sábado, dia 18, no Residencial Itoupavazinha, condomínio que faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida, uma ação social. A iniciativa foi organizada pela Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação (Serefh) e pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes), em parceria com diversas outras secretarias e entidades. As atividades serão gratuitas e ocorrerão das 9h às 14h.

Entre as ações que serão oferecidas, estão apresentações, roda de capoeira, contação de histórias, pintura facial, jogos e também serviços públicos. Na programação ainda terá uma palestra com a Rede Catarina, sobre o combate à violência contra a mulher.

O objetivo do evento é promover a participação e a inserção social das famílias, em articulação com as demais políticas públicas. Isso contribui para a melhoria da qualidade de vida e para a preservação dos bens, equipamentos e serviços. Além disso, favorece a gestão e o fortalecimento social, a educação financeira, sanitária e ambiental, visando o bem-estar das famílias beneficiadas e sua permanência nos imóveis, como também contribuir para a sustentabilidade do empreendimento.



