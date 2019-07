Abertas as inscrições para mais uma edição do BlumenKuchen

As confeitarias, panificadoras e padarias de Blumenau já podem se inscrever para a 6ª edição do BlumenKuchen, o Festival Blumenauense da Cuca, que ocorre entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro. O evento é organizado pela Prefeitura de Blumenau por meio da Secretaria de Turismo e Lazer.

As interessadas em participar devem se inscrever até o dia 31 de julho pelo e-mail eventospvg@blumenau.sc.gov.br. O evento tem o objetivo de promover e divulgar a qualidade e grande variedade de cucas elaboradas pelas confeitarias, padarias e panificadoras de Blumenau, bem como tornar o evento um atrativo gastronômico da cultura local.

As padarias participantes devem oferecer pelo menos duas de suas cucas com preços promocionais e suas receitas devem ser feitas com fermento biológico. Durante o período, as padarias recebem um display que identifica a participação no festival. O regulamento do BlumenKuchen assim como a ficha de inscrição estão disponíveis neste link. Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo telefone (47) 3381-7700.

