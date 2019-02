Abertas as inscrições para caminhada noturna no Parque São Francisco

A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema) promoverá mais uma edição da caminhada noturna no Parque Natural Municipal São Francisco de Assis, no Centro de Blumenau. O evento ocorrerá no dia 28 de fevereiro, às 19h30. As inscrições são gratuitas, limitadas e devem ser feitas pelo telefone 3381-6199. A caminhada tem como objetivo proporcionar uma experiência diferente aos participantes, que poderão aguçar outros sentidos, além da visão, e ter a chance de avistar animais de hábito noturno.

O grupo se reunirá 15 minutos antes do início na portaria do parque. O passeio será guiado por um educador ambiental da Diretoria de Educação Ambiental da Faema e contará com a presença do biólogo Nando Rocha. Menores de 16 anos poderão participar desde que acompanhados por um responsável legal. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

