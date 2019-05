6ª Caminhada das Nascentes é cancelada

Evento estava programado para este domingo, dia 2.

A 6ª Caminhada das Nascentes, que estava programada para este domingo, dia 2 de junho, foi cancelada. As chuvas que caíram durante essa semana e a previsão de mais chuvas para os próximos dias impossibilitam a realização do evento, que estava sendo elaborado pela Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e Parque Vila Germânica. Para garantir uma caminhada responsável, que não ocasione agressões ao meio ambiente e nem coloque em risco os participantes, a Secretaria de Turismo optou pelo cancelamento do evento.

