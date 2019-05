4ª Caminhada Rural do Braço do Sul movimenta Vila Itoupava

Evento contou com mais de 300 inscritos, entre ciclistas e caminhantes.

Foto: Eraldo Schnaider

O Distrito da Vila Itoupava recebeu no último domingo, dia 19, a 4ª edição da Caminhada Rural do Braço do Sul. O prefeito Mario Hildebrandt foi representado pelo Intendente Distrital, Leandro Índio da Silva, que abriu oficialmente o evento, dando boas vindas aos participantes, visitantes e turistas.

O evento contou com mais de 300 inscritos entre ciclistas e caminhantes, que percorreram as ruas do interior do recanto germânico de Blumenau. Durante o percurso, os participantes puderam saborear melado, caldo de cana, limonada e também salgados típicos da culinária alemã. Além disso, para animar o público, foram realizadas apresentações do Grupo Cultural Freundeskreis, de Bandoneon e dos Stibas, uma tradição relativa ao período de Páscoa.

Durante toda a manhã, o Clube de Caça e Tiro Braço do Sul, local da largada do evento, contou com várias atrações. Exposições de trabalhos escolares, apresentações folclóricas, competições típicas, café e uma feira de artesanato e produtos em conserva estavam entre elas. Na ocasião, houve também a distribuição de cerca de 600 mudas de árvores, que foram doadas pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema).

“O tempo ajudou e o evento foi um sucesso. Chegamos a quarta edição com a caminhada rural totalmente reestruturada e consolidada como uma atração anual no calendário de eventos da Vila Itoupava. Só temos a agradecer a toda equipe organizadora e principalmente aos participantes. Que venha a próxima!”, destacou a diretora da EMB Erich Klabunde, professora Adriane Sasse Eichstädt.

A Caminhada Rural do Braço do Sul foi organizada em parceria pela direção e pela Associação de Pais e Professores (APP) da Escola Municipal Bilingue Erich Klabunde, com apoio da Intendência Distrital, do grupo de fomento ao turismo Vila.Tur e suporte de diversos voluntários.

Curtir isso: Curtir Carregando...