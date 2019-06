3ª edição do Art Day Tattoo Convention ocorre nos dias 7, 8 e 9 de junho, no Parque Vila Germânica, em Blumenau

Pele, arte, tela, estilo, história, tribos, empreendedorismo, tattoo e tatuagem. Nos dias 7, 8 e 9 de junho, Blumenau recebe a terceira edição do Art Day Tattoo Convention, que ocorre das 10h às 22h, no Setor 4 do Parque Vila Germânica. Os três dias de evento contarão com workshops, premiações às categorias de tatuagens e piercings, Miss Art Day 2019 e shows com a banda On The Rox, trazendo o melhor do pop rock, e com o duo Leo Maier e Fernando Mueller, tocando o melhor do blues. Além de 75 estandes com as últimas novidades do mercado na área de tatuagem, mais de 150 tatuadores participantes e da presença dos tatuadores ingleses, Ink Joe e Joe Carpenter. Os ingressos estarão à venda na bilheteria, nos dias de evento, a R$ 15 (inteira) e R$ 10 para quem levar 1 quilo de alimento não perecível. A doação será entregue para a Cozinha Comunitária Bom Pastor, do município. Integrantes da Associação dos Tatuadores e Piercers de Santa Catarina (ATPSC) pagam meia-entrada, R$ 7,50.

Com produção e realização da Connect Art Tattoo e da Tribo do Sol, cerca de 7 mil pessoas já prestigiaram mais de 200 tatuadores nacionais e internacionais, expositores, workshops, nas duas primeiras edições. O evento surgiu da união dos empresários Clayton Dias, com 17 anos de experiência como tatuador e à frente da marca Connect Art Tattoo, de Porto Alegre (RS), e Willy Alvarez, proprietário da marca Tribo do Sol, distribuidora de materiais no ramo de tatuagem, de São Paulo (SP). “No Art Day Tattoo Convention as pessoas podem prestigiar de perto as novidades do mercado de tatuagens e conhecer os principais profissionais do ramo, além de prestigiar as atrações e as premiações de cada categoria concorrente”, comenta Willy Alvarez.

“Blumenau é uma cidade empreendedora e inovadora, há três anos escolhemos este lugar para nossa convenção pela estrutura profissional e pela boa receptividade de seu povo. Esperamos a presença de todos!”, afirma Clayton Dias. Acompanhe as novidades e a programação pelo www.instagram.com/artdaytattoo

PROGRAMAÇÃO

7 de junho (sexta)

8h30min: Abertura para expositores

10h: Abertura para o público

12h: Workshop para Piercers com Ronaldo Sampaio Eliane Maria

16h: Show com banda On The Rox, de Blumenau

19h: Julgamento concurso de tatuagem

22h: Encerramento do dia



8 de junho (sábado)

8h30min: Abertura para expositores

10h: Abertura para o público

12h: Workshop para Piercers com Ronaldo Sampaio Eliane Maria

16h: Concurso de Miss Art Day 2019

19h: Julgamento concurso de tatuagem

22h: Encerramento do dia



9 de junho (domingo)

8h30min: Abertura para expositores

10h: Abertura para o público

13h: Julgamento do Melhor Procedimento de Piercing

16h: Show de blues com Leo Maier e Fernando Mueller, de Blumenau

18h: Julgamento concurso de tatuagem

21h: Entrega de Premiações

22h: Encerramento do evento

Curtir isso: Curtir Carregando...