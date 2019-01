21 cursos movimentarão o SEST SENAT de Blumenau no mês de fevereiro

Todos são gratuitos para os profissionais

BLUMENAU – A unidade do SEST SENAT de Blumenau programou 21 cursos de qualificação e aprimoramento para o mês de fevereiro. Serão 11 focados em gestão e negócios, 03 na área de transporte e sete especializados, nos diversos modais de transporte. A programação já inicia nesta sexta-feira, dia 1º com o curso de informática básica. Ele prossegue até dia 08 março, sempre nas quintas e sextas, no período noturno, das 18h30 às 21h50.

Já no final de semana, a partir do dia 02 (sábado), sob a coordenação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), tem “Noções de Custos no Transporte. Será apenas um dia, das 08 às 17h30, com carga oito horas.

Também no sábado, a unidade abre o curso especializado em transporte coletivo. Ele se estende entre o dia 02, 03, 09, 10 e 16 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, das 08 às 18h10, com carga de 50 horas.

Nas mesmas datas e horários tem o especializado para movimentação de produtos perigosos (MOPP).

A segunda-feira, dia 04, também será movimentada no SEST SENAT de Blumenau com o curso oratória, repassando técnicas para falar em público. Além do dia 04, terá aulas no dia 06 e 07 (quarta e quinta), sempre das 08 às 11h20 e 16 horas de aula no total.

Todas as aulas serão na unidade do SEST SENAT de Blumenau, situada na rua Ricardo Georg, 777, no bairro Itoupava Central. Mas a entidade também oferece pacotes de atendimento in company para atender empresas interessada em capacitar seus colaboradores internamente.

Para mais informações, ligue para 2111.9500 ou procure a unidade pessoalmente.

Confira a programação completa:

GESTÃO/NEGÓCIOS

INFORMÁTICA BÁSICA

Data: 01 de fevereiro a 08 de março

Dias: Quintas e Sextas

Horário: 18h30 às 21h50

Carga horária: 20

NOÇÕES DE CUSTOS NO TRANSPORTE

Data: 02 de fevereiro

Dia: Sábado

Horário: 08 às 17h30

Carga horária: 8

ORATÓRIA – TÉCNICAS PARA FALAR EM PÚBLICO

Data: 04, 06 e 07 de fevereiro

Dias: Segunda, Quarta e Quinta

Horário: 08 às 11h20

Carga horária: 16

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

Data: 05 de fevereiro

Dia: Terça-feira

Horário: 08 às 11h20

Carga horária: 05

NOÇÕES DE CUSTOS NO TRANSPORTE

Data: 05 e 06 de fevereiro

Dias: Terça e Quarta

Horário: 08 às 17h30

Carga horária: 08

EXCEL AVANÇADO

Data: 06 a 18 de fevereiro

Dias: Segundas e Quartas

Horário: 18h30 às 21h50

Carga horária: 15

EXCEL BÁSICO

Data: 06 a 20 de fevereiro

Dias: Quartas e Sextas

Horário: 13h30 às 16h40

Carga horária: 20

ORATÓRIA – TÉCNICAS PARA FALAR EM PÚBLICO

Data: 11, 13 e 14 de fevereiro

Dias: Segunda, Quarta e Quinta

Horário: 18h30 às 21h50

Carga horária: 16

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

Data: 12 de fevereiro

Dia: Terça-feira

Horário: 18h30 às 21h50

Carga horária: 04

FORMAÇÃO DE PREÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Data: 16 e 23 de fevereiro

Dias: Sábados

Horário: 08 às 17h30

Carga horária: 20

SUPER GESTOR II

Data: 18 a 21 de fevereiro

Dias: Segunda a Quinta

Horário: 18h30 às 21h50

Carga horária por curso: 04

Confira a Programação:

Dia 18: Atendimento ao cliente

Dia 19: Como se comportar em momento de crise

Dia 20: Feedback (Noções Desenvolvimento em liderança)

Dia 21: Noções de Planejamento no Transporte

Dia: 22: Noções de Gestão do Tempo

TRANSPORTE

CONDUÇÃO ANTECIPATÓRIA E SEGURA – Simulador de Direção (Módulo Passageiros)

Data: 06 e 07 de fevereiro

Dias: Quarta e Quinta

Horário: 08 às 11h20

Carga horária: 08

SUPER CONDUTOR – Formação Continuada (Programa Especial de fevereiro)

Confira a programação:

ATUALIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO

Data: 07 de fevereiro

Dias: Quinta

Horário: 18h30 às 21h50

Carga horária: 04

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Data: 12 de fevereiro

Dias: Terça

Horário: 18h30 às 21h50

Carga horária: 04

CONDUÇÃO ANTECIPATÓRIA E SEGURA – CABINE SIMULADOR DE DIREÇÃO (Módulo carga)

Data: 13 e 14 de fevereiro

Dias: Quarta e Quinta

Horário: 18h30 às 21h50

Carga horária: 08

TECNOLOGIA EM VEÍCULOS – DIESEL

Data: 15 de fevereiro

Dias: Sexta

Horário: 18h30 às 21h5o

Carga horária: 04

CONDUÇÃO ANTECIPATÓRIA E SEGURA – CABINE SIMULADOR DE DIREÇÃO (Módulo carga)

Data: 23 de fevereiro

Dias: Sábado

Horário: 08 às 17h20

Carga horária: 08

ESPECIALIZADOS

ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE COLETIVO

Data: 02, 03, 09 10 e 16 de fevereiro

Dias: Sábados e domingos

Horário: 08 às 18h10

Carga horária: 50

ESPECIALIZADO MOPP

Data: 02, 03, 09 10 e 16 de fevereiro

Dias: Sábados e domingos

Horário: 08 às 18h10

Carga horária: 50

APROVEITAMENTO ESCOLAR

Data: 05 a 08 de fevereiro

Dias: Terça a sexta-feira

Horário: 18h30 às 21h50

Carga horária: 15

ATUALIZAÇÃO MOPP

Data: 09 e 10 de fevereiro

Dias: Sábado e Domingo

Horário: 08 às 18h10

Carga horária: 20

ESPECIALIZADO MOPP

Data: 11, 12, 13, 14 e 15 de fevereiro

Dias: Segunda a Sexta-feira

Horário: 08 às 18h10

Carga horária: 50

APROVEITAMENTO INDIVISÍVEIS

Data: 12, 13, 14, 19 e 20 de fevereiro

Dias: Terças, Quartas e Quinta

Horário: 18h30 às 21h50

Carga horária: 15 horas

ATUALIZAÇÃO EM TRANSPORTE COLETIVO

Data: 16 e 17 de fevereiro

Dias: Sábado e Domingo

Horário: 08 às 18h30

Carga horária: 20

