1º Desfile da Sommerfest 2019 é transferido para sábado, dia 26

A organização da Sommerfest Blumenau comunica que o 1º desfile da festa de 2019 não ocorrerá neste sábado, dia 19, conforme anunciado anteriormente, devido às previsões de chuva para a data. O desfile está transferido para o próximo sábado, dia 26 de janeiro. A apresentação ocorrerá às 19h30, na rua Alberto Stein e é gratuita.



Segundo o prefeito Mário Hildebrandt, a decisão foi tomada para preservar tanto os grupos que desfilam quanto os expectadores do desfile. “A previsão que temos não é animadora e para preservar as alegorias, grupos que desfilam e também não criar expectativa e depois termos que cancelar de última hora, decidimos transferir o desfile. A torcida é para que o tempo se estabilize e as previsões não se confirmem. Sabemos o quanto o desfile é querido pela comunidade e queremos muito trazer essa alegria também para a Sommerfest”, pondera o prefeito.



Programação da festa



Embora o desfile não corra neste fim de semana, a Sommerfest 2019 continua normalmente. Os visitantes são aguardados com o melhor da gastronomia típica, boa música e ambiente climatizado, para que tudo possa ser apreciado com muito conforto. E neste sábado, dia 19, mais uma atração que foi sucesso na última edição da Oktoberfest Blumenau vem para a sua versão verão, o Balance Spiel – Equilibristas do Chope. Na brincadeira, o participante tem dois minutos para tentar tomar todo o chope contido no copo, mas o manuseio do recipiente é feito por meio de cordas, simulando os movimento de um fantoche.



O Equilibristas do Chope ocorre a partir das 21h, no palco localizado na Sommerplatz, praça de alimentação na área externa do Parque Vila Germânica. As inscrições para participar serão feitas no local, a partir das 20h.



Confira a programação completa:

Sexta-feira, 18/jan

Eisenbahn Biergarten

19h – Banda Herz Und Freud

22h15 – Chope em Metro

22h45 – Banda do Caneco

2h – Encerramento

Setor 1

19h – Banda D’Fiebes

22h15 – Apresentação Folclórica

22h45 – Os Montanari

2h – Encerramento

Sábado, 19/jan

Eisenbahn Biergarten

19h – Adler’s Band

22h15 – Chope em Metro

22h45 – Banda Malibu

2h – Encerramento



Palco Sommerplatz

21h – Equilibristas do Chope

Setor 1

19h – Oktoberkrainer

22h15 – Apresentação Folclórica

22h45 – Banda Cavalinho

2h – Encerramento



A Sommerfest 2019 é uma realização da Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e Parque Vila Germânica. A festa ocorre no Parque Vila Germânica, nas sextas-feiras e sábados, de 11 de janeiro a 2 de fevereiro.



Assessora de comunicação: Ana Matesco



