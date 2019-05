10º Batalhão em Blumenau distribui livros infantis

Foto: divulgação 10º BPM

No último dia 19, o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou mais um evento alusivo aos 184 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. Os policiais militares distribuíram gratuitamente livros infantis a crianças na região Oeste, em Blumenau.

A iniciativa faz parte das atividades de inclusão social impulsionada pelo projeto “Patrulha da Leitura”. O evento, além de aproximar a comunidade do 10º BPM, também serviu como forma de produzir o acesso gratuito ao lazer e à cultura.

A Patrulha da Leitura tem como objetivo fornecer um livro de leitura infantil sempre que houver criança presente no contexto do atendimento da ocorrência pela Polícia Militar. Além do incentivo à leitura, a intenção é fazer com que os pequenos fiquem entretidos e amparados, enquanto seus pais ou familiares não podem dar a devida atenção, já que prestam informações para a polícia.

