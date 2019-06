10 cursos superiores da Unicesumar recebem nota máxima pelo MEC em 2019

Dentre os 28 cursos que já passaram pela avaliação do órgão, 19 conquistaram nota 5, e os demais nota 4. Ambas as notas são consideradas de excelência, sendo que é muito raro que uma instituição tenha 71% dos cursos avaliados pelo Ministério da Educação (MEC) com nota máxima. E a Unicesumar está presente em 42 cidades em Santa Catarina. Entre elas, em Videira, Mafra, São Bento, Canoinhas, Curitibanos, Lages, Caçador, Blumenau, Gaspar, Indaial, Jaraguá do Sul e Joinville.

Para a professora Katia Coelho, diretora de Graduação e Pós-Graduação, esse resultado só pode ser obtido por meio do excelente trabalho desenvolvido por todas as áreas da Unicesumar. “Não é fácil conquistar uma nota 5. Isso significa um conjunto de trabalho de excelência entre sede e polos. Todos, indispensavelmente, são fundamentais para esse resultado. Vejo que um dos nossos grandes diferenciais é ter pessoas que são apaixonadas pela educação, e que constroem a qualidade no seu dia a dia, nas pequenas ações, cuidando do relacionamento com o aluno, do material didático, das campanhas e de todos os processos”, explica a diretora.

No processo de avaliação, o MEC analisa três grandes áreas: organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente/Tutorial e Infraestrutura. Ao todo, 58 itens são analisados. O objetivo é constatar se todas atividades estão sendo realizadas conforme proposto pela instituição no momento da criação do curso, e com qual qualidade está acontecendo. Além da análise dos itens, os avaliadores entrevistam alunos, polos, gestores, professores e colaboradores. É uma investigação minuciosa.

