10° BPM lança a Patrulha da Leitura em Blumenau

Nesta sexta-feira, 22 de fevereiro, a PM inicia um projeto pioneiro no país, chamado PATRULHA DA LEITURA.

O objetivo do projeto é fornecer um livro de leitura infantil sempre que houver criança presente no contexto do atendimento da ocorrência pela Polícia Militar.

Nesses momentos, percebemos que muitas crianças ficam desoladas e assustadas com o episódio traumático vivido, passando a observar e associar a presença policial àquele momento.

Dessa maneira, ao fornecermos um livro com histórias divertidas, além de incentivarmos a leitura, pretendemos fazer com que as crianças fiquem entretidas e amparadas, enquanto seus pais ou familiares não podem dar a devida atenção, já que prestam informações para a polícia.

Com o projeto, todas as viaturas serão equipadas com o Kit da Patrulha da Leitura, composta por uma pasta e livros infantis.

O primeiro Kit foi comprado com dinheiro dos próprios policiais, após uma vaquinha realizada. Esperamos contar com o apoio de editoras e outros parceiros para que o projeto possa se estender e ganhar uma repercussão maior ainda.

