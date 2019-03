Evento que acontece nos dias 08 e 09 de março tem foco em mulheres empreendedoras.

A primeira edição do Soul Mulher – Encontro de Mulheres Ativas está no ar e acontece nos dias 08 e 09 de março, no Shopping Park Europeu, das 10h às 22h. Com foco em mulheres empreendedoras, entre feirantes e atrações culturais, o evento traz na programação, 30 expositoras de produtos exclusivos das áreas de artesanato, moda, decoração, bijuterias, além de atrações culturais e espaço lúdico para crianças, tudo com acesso gratuito.

“O Soul Mulher vem para mostrar quantas mulheres estão na linha de frente de seus empreendimentos. A ideia é fortalecer as artistas e empreendedoras que incansavelmente se movimentam para ocupar espaços que necessitam da força feminina.” Comenta Bruna Zago, uma das organizadoras do evento.

Durante a realização dos dois dias de evento as atrações culturais contam com mulheres na linha de frente com shows musicais, oficinas, bate papo, exposições de artes visuais e Show de Stand Up Comedy, intitulado “Saia da Rotina” com a humorista Fernanda Martello, que acontece no 08 de março às 19h30 no Restaurante Talkabout, que fica no 2º piso do Shopping.

O evento é gratuito, para conferir o espetáculo reserve sua participação pelo telefone 47 3381-3220, as vagas são limitadas. Uma parceria entre Microponto Produções e Ric TV Record.

Confira a programação completa

► 08 DE MARÇO ◄

O dia todo – Esquina Literária.

O dia todo – Exposição Arte por Onde eu For – Jô Santos.

12h – Fabiano Marques (música).

14h – Roda de poesia.

20h – Stand-up comedy com Fernanda Martello.

21h – Clara Mendes & André Ribeiro (música).

► 09 DE MARÇO ◄

O dia todo – Esquina Literária.

O dia todo – Exposição Arte por Onde eu For – Jô Santos.

11h – Suelen Mondini (música).

14h – Roda de poesia.

16h – Roda de conversa “Mulheres cervejeiras na Capital Nacional da Cerveja”.

18h – Brasileirando com Carla Silva e Matheus Serrat.

Serviço

O que: Soul Mulher – Encontro de Mulheres Ativas.

Quando: 08 e 09 de março – 10h às 22h.

Onde: Segundo piso – Shopping Park Europeu.

Programação: Soul Mulher – Encontro de Mulheres Ativas.

Curtir isso: Curtir Carregando...