Vôlei de Blumenau vence a segunda pela Superliga B

A APAN/Esferatur é 100 % na Superliga B.

Venceu a segunda nesta sexta-feira, 26, jogando fora de casa, contra o Super Vôlei Santo André.

Mais uma vez o placar foi 3 sets a zero, com parciais de 21/25, 22/25, 19/25.

“Foi uma excelente vitória. A equipe de Santo André arriscou muito no saque e tivemos que nos adaptar com a agressividade no saque do adversário. Os atletas Jamelaã, Lucas Salin, Artur e Aldren, que vieram do banco, foram fundamentais para o equilíbrio da equipe”, disse André Donega, comandante do time de Blumenau.

Na estreia, sábado passado no Galegão, também vitória de 3 x 0, desta feita para o Vôlei UM Itapetininga.

A equipe de Blumenau volta a jogar em casa no dia 3 de fevereiro, às 19h30, contra o Uberlândia.

Curtir isso: Curtir Carregando...