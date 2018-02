Visitantes e moradores da cidade terão opções de lazer neste Carnava

Blumenau terá diversas opções para visitantes e moradores que estiverem na cidade durante o feriado de Carnaval. Entre as atrações disponíveis, destaque para o Blumenau Beer Day, promovido pela Cerveja Blumenau. O evento ocorrerá neste sábado, dia 10, a partir das 11h, no Bar da Fábrica da cervejaria, na Rua Arno Delling, 388, no bairro Itoupavazinha.

Na ocasião, além da variedade de cervejas artesanais e gastronomia, haverá discotecagem em vinil com o DJ Miro Pav e apresentação das bandas Pororoca e The Zorden. Os ingressos já estão à venda no Bar da Fábrica e também neste link, pelo valor de R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia-entrada. No dia do evento, as entradas custarão R$ 20 e R$ 10, respectivamente. O ingresso dá direito a um chope de 300ml da Cerveja Blumenau.

Para quem deseja aproveitar a gastronomia da cidade, segue até o dia 28 de fevereiro o Roteiro Blumenau Gastronômico. A iniciativa conta com 42 estabelecimentos participantes, que oferecem pratos especiais com preços que variam entre R$ 9,90 e R$ 69,90. A lista completa com os estabelecimentos, pratos e valores estará disponível em breve na página oficial do evento no Facebook.

Já as pessoas que quiserem entrar no espírito do Carnaval poderão aproveitar o bloco mais tradicional de Blumenau: o Grêmio Recreativo Mocidade do Salto do Norte. No domingo, dia 11, o grupo se encontrará, a partir das 15h, na Rua Johann Sachse, no Badenfurt. O bloco deve fazer a festa até a meia-noite.

Curtir isso: Curtir Carregando...