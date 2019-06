Vinhos para celebrar e brindar o Dia dos Namorados

Sommelier sugere rótulos românticos para os apaixonados, tornando o momento ainda mais especial.

Em 12 de junho é celebrado a data mais romântica do calendário brasileiro: o Dia dos Namorados. A data, é a ocasião perfeita para uma programação especial a dois, celebrando o amor e presenteando a pessoa amada. Para deixar a data ainda mais especial, o vinho é uma ótima opção para presentear, comemorar, e, ainda acompanhar um almoço, jantar ou qualquer outro momento juntos, até mesmo o café da manhã.



Diante disso, nada melhor do que colocar um vinho à mesa. Para ajudar os apaixonados na hora da escolha do rótulo perfeito, o sommelier da Enoteca Decanter Blumenau, Sidney Lucas, lista alguns vinhos para a data. A primeira opção para curtir um delicioso jantar romântico, o vinho tinto italiano Rocca delle Macìe Chianti Vernaiolo 2016, é perfeito para as noites mais frias, acompanhadas de comidas quentes, das receitas mais elaboradas até mais simples. “O vinho harmoniza muito bem com bruschetta de tomate, mozzarella de búfala e basílico, ou ainda um pernil suíno assado na brasa com alho e tomilho, antipasto italiano, pizzas e massas em preparações a base de polpa de tomate”, diz.



Para os que preferem degustar alguns aperitivos antes do jantar, o espumante Bedin Prosecco Extra Dry VSAQ, é a escolha certa. O sommelier comenta que, o vinho possui aromas delicados, acompanhando canapés à base de pescado, carnes delicadas de crustáceos, como siri, caranguejo e vieiras, peixes no vapor, linguado ou rodovalho, e, ainda aromatizados com limão siciliano.

No café da manhã, Sidney sugere o espumante Araldica Asti Spumante. Natural de clima frio, o vinho é perfeito para ser degustado com frutas frescas com nata, morangos, pan d’oro ou panettone.



Aos apaixonados que preferem um vinho branco, o Viña Alicia Tiara 2010 acompanha pratos mais elaborados. “O rótulo é perfeito para pratos que levam frutos do mar, como uma lagosta na brasa ao creme de estragão; curry doux de frutos do mar, carpaccio de salmão defumado e suas ovas”, finaliza.

Uma das maiores e mais destacadas importadoras de vinhos do Brasil, a Decanter foi eleita a Importadora do Ano, na edição anual de vinhos da revista Gula. Fundada em Blumenau, em 1997, conta com mais de 50 distribuidores por todo o país, além da rede de Enotecas Decanter. Seriedade, respeito ao cliente e uma política de preços convidativos têm sidos alguns dos suportes desse crescimento. No entanto, é a esmerada seleção de vinhos que dá corpo à empresa.

