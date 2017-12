Vida longa na Chape: Elias renova contrato por quatro temporadas

Clube compra 60% dos direitos do Juventude e assina até o fim de 2021 com goleiro de 22 anos.

Com a permanência na Série A garantida e firme na briga por uma vaga na Libertadores, a Chapecoense segue trabalhando na montagem do elenco para o ano que vem. E o trabalho começa pela manutenção de quem se destacou em 2017. Elias é o nome da vez! Ele teve o contrato assinado por quatro anos após o Verdão adquirir 60% de seus direitos econômicos do Juventude.

Os moldes da negociação são similares aos que garantiram a permanência de Jandrei e Arthur Caike na Arena Condá pelo mesmo período. Aos 22 anos, Elias é visto como potencial para dar retorno técnico e financeiro ao clube em médio prazo. Destaque da campanha que levou o Ju à Série B no ano passado, ele chegou a Chapecó para participar da reconstrução do Verdão e esteve em campo em oito partidas oficiais.

O ponto alto de Elias na temporada, entretanto, foi o amistoso com o Barcelona, em agosto. Apesar da derrota por 5 a 0, o goleiro deixou o Camp Nou como principal destaque após fazer grandes defesas em finalizações de Suarez e Messi, que o parabenizou em lance cara a cara. Para ficar com o goleiro em definitivo, a Chape exerceu seu direito de prioridade na compra e afastou interessados, como o Bahia.

