Vestibular 2019: UFSC anuncia resultados

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), anunciou, na manhã desta quarta-feira (09) os resultados do Vestibular 2019 durante uma coletiva de imprensa, na Sala dos Conselhos, prédio da Reitoria. Estavam presentes membros da comunidade universitária, jornalistas, candidatos e representantes de escolas e cursinhos. A solenidade contou com discursos, apresentação dos resultados e números do concurso, a premiação dos dez primeiros colocados e culminou com a liberação dos resultados no site do Vestibular 2019.

Ao todo foram 28.042 inscritos, sendo 16.242 na classificação geral, 11.800 optantes pelas Políticas de Ações Afirmativas (PAA) e 1.135 candidatos por experiência. Houve 4.303 solicitações de isenção da taxa de inscrição concedidas. Ao todo, a UFSC ofereceu 4.555 vagas (70%) pela prova do vestibular e 1.930 (30%) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em 101 cursos/turnos distribuídos nos cinco campi – Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville.

Confira a lista dos dez primeiros colocados do vestibular UFSC 2019, por número de acertos:

1º Jordão Luiz Moratelli Junior – Medicina – Diurno – Florianópolis – Florianópolis – SC

2ª Heloísa Mello Trapp – Medicina – Diurno – Florianópolis – Joinville – SC

3º André Vinícius Martinhago – Medicina – Diurno – Florianópolis – Joinville – SC

4º Eduardo Augusto Pereira Fischer – Medicina – Diurno – Florianópolis – Guaramirim – SC

5º Leonardo Busanello Mata Alves – Medicina – Diurno – Florianópolis – Florianópolis – SC

6ª Júlia Kersting Chadanowicz – Medicina – Diurno – Florianópolis – Porto Alegre – RS

7º Alexandre Mendonca Mella – Medicina – Diurno – Florianópolis – Curitiba – PR

8º Augusto Nicaretta – Medicina – Diurno – Florianópolis – Garibaldi – RS

9ª Isabela Nachtigall Lazzarotto – Medicina – Diurno – Florianópolis – Porto Alegre – RS

10º Leonardo Cechinel Carlos – Medicina – Diurno – Florianópolis – Balneário Arroio Silva – SC

Conheça, também, os três primeiros colocados, oriundos de escolas públicas:

1º Augusto Nicaretta – Medicina – Diurno – Florianópolis – Garibaldi – RS

2ª Isabela Nachtigall Lazzarotto – Medicina – Diurno – Florianópolis – Porto Alegre – RS

3º William dos Santos – Medicina – Diurno – Florianópolis – Rio do Sul – SC

Dados como as estatística de candidatos inscritos e classificados por escola de ensino médio, nota final do primeiro e do último candidato classificado, ranking dos classificados por estado de origem, entre outras, estão disponíveis no link.

Matrícula

A matrícula on-line dos candidatos classificados em 1ª chamada serão realizadas de 21 a 24 de janeiro e as matrículas presenciais nos dias 5, 6, 7 e 8 de fevereiro diretamente nas coordenadorias dos cursos em que foram aprovados.

Acompanhe informações sobre chamadas e ingressos nos cursos de graduação da UFSC nos sites http://vestibular2019.ufsc.br/ e http://sisu2019.ufsc.br/.

