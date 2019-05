Veja as ruas que poderão ser fiscalizadas com os radares portáteis

Segue abaixo a lista com os nomes das ruas que os agentes de trânsito do Seterb possivelmente irão fiscalizar com os dois radares de controle de velocidade entre os dias 18 e 24 de maio de 2019. Os radares são posicionados em ruas da cidade onde há excesso de velocidade e iminente risco de acidente. As velocidades das vias indicadas na lista correspondem aos pontos exatos onde haverá a fiscalização, considerando que podem ter diferentes limites de velocidades numa mesma via.

Semanalmente, na sexta-feira, a lista das vias que poderão ser fiscalizadas pelos agentes é divulgada no site do Seterb (www.seterb.sc.gov.br), no link “Fiscalização Radares”.

Sábado, dia 18 de maio

Matutino:

Rua São Paulo – 50 km/h

Rua Ronaldo Baumgarten – 50 km/h

Rua Heinrich Hosang – 50 km/h

Rua Carlos Rischbieter – 50 km/h

Rua 7 de Setembro – 60 km/h

Rua Francisco Vahldieck – 50 km/h

Rua 2 de Setembro – 60 km/h

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Vespertino:

Rua São Paulo – 50 km/h

Rua Ronaldo Baumgarten – 50 km/h

Rua Heinrich Hosang – 50 km/h

Rua Carlos Rischbieter – 50 km/h

Rua 7 de Setembro – 60 km/h

Rua Francisco Vahldieck – 50 km/h

Rua 2 de Setembro – 60 km/h

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Noturno:

Rua São Paulo – 50 km/h

Rua 7 de Setembro – 60 km/h

Rua Francisco Vahldieck – 50 km/h

Rua 2 de Setembro – 60 km/h

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Domingo, dia 19 de maio

Matutino:

Via Expressa – 80 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua Humberto de Campos – 60 km/h

Rua São Paulo – 50 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Rua Joinville – 50 km/h

Av. Martin Luther – 50 km/h

Rua Johann Ohf – 50 km/h

Vespertino:

Via Expressa – 80 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua Humberto de Campos – 60 km/h

Rua São Paulo – 50 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Rua Joinville – 50 km/h

Av. Martin Luther – 50 km/h

Rua Johann Ohf – 50 km/h

Noturno:

Via Expressa – 80 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Rua Joinville – 50 km/h

Av. Martin Luther – 50 km/h

Rua Johann Ohf – 50 km/h

Segunda-feira, dia 20 de maio

Matutino:

Rua 7 de Setembro – 60 km/h

Rua Heinrich Hosang – 50 km/h

Rua Ronaldo Baumgarten – 50 km/h

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Complexo Viário Bernardo Wolfgang Werner – 60 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua dos Caçadores – 50 km/h

Rua Humberto de Campos – 60 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Rua Guilherme Poerner – 50 km/h

Rua Francisco Vahldieck – 50 km/h

Rua Henrique Weise (1) – 40 km/h

Rua Henrique Weise (2) – 60 km/h

Al. Duque de Caxias – 40 km/h

Vespertino:

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Complexo Viário Bernardo Wolfgang Werner – 60 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua dos Caçadores – 50 km/h

Rua Humberto de Campos – 60 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Rua Guilherme Poerner – 50 km/h

Rua Francisco Vahldieck – 50 km/h

Rua Christiano Karsten – 50 km/h

Rua Johann Ohf – 50 km/h

Rua Henrique Weise (1) – 40 km/h

Rua Henrique Weise (2) – 60 km/h

Al. Duque de Caxias – 40 km/h

Noturno:

Rua 7 de Setembro – 60 km/h

Complexo Viário Bernardo Wolfgang Werner – 60 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Rua Guilherme Poerner – 50 km/h

Rua Francisco Vahldieck – 50 km/h

Rua Christiano Karsten – 50 km/h

Rua Henrique Weise (1) – 40 km/h

Rua Henrique Weise (2) – 60 km/h

Terça-feira, dia 21 de maio

Matutino:

Rua Paris – 50 km/h

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua Humberto de Campos – 60 km/h

Rua Hermann Hering – 40 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Rua Joinville – 50 km/h

Rua dos Caçadores – 50 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Rua São Paulo – 50 km/h

Al. Duque de Caxias – 40 km/h

Rua Francisco Vahldieck – 50 km/h

Rua 2 de Setembro – 60 km/h

Via Expressa – 80 km/h

Vespertino:

Rua Paris – 50 km/h

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua dos Caçadores – 50 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Rua São Paulo – 50 km/h

Al. Duque de Caxias – 40 km/h

Rua Heinrich Hosang – 50 km/h

Av. Martin Luther – 50 km/h

Rua 7 de Setembro – 60 km/h

Rua Francisco Vahldieck – 50 km/h

Rua 2 de Setembro – 60 km/h

Via Expressa – 80 km/h

Noturno:

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua Joinville – 50 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Av. Martin Luther – 50 km/h

Rua 7 de Setembro – 60 km/h

Rua 2 de Setembro – 60 km/h

Quarta-feira, dia 22 de maio

Matutino:

Rua Johann Ohf – 50 km/h

Rua Paraíba – 40 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua Bahia – 60 km/h

Rua Hermann Hering – 40 km/h

Rua Iguaçu – 50 km/h

Complexo Viário Bernardo Wolfgang Werner – 60 km/h

Rua Humberto de campos – 60 km/h

Rua Henrique Weise (1) – 40 km/h

Rua Henrique Weise (2) – 60 km/h

Rua Guilherme Poerner – 50 km/h

Al. Duque de Caxias – 40 km/h

Vespertino:

Rua Hermann Hering – 40 km/h

Rua Iguaçu – 50 km/h

Complexo Viário Bernardo Wolfgang Werner – 60 km/h

Rua Humberto de campos – 60 km/h

Rua Henrique Weise (1) – 40 km/h

Rua Henrique Weise (2) – 60 km/h

Rua Guilherme Poerner – 50 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Rua Carlos Rischbieter – 50 km/h

Rua Christiano Karsten – 50 km/h

Al. Duque de Caxias – 40 km/h



Noturno:

Rua Johann Ohf – 50 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua Iguaçu – 50 km/h

Complexo Viário Bernardo Wolfgang Werner – 60 km/h

Rua Henrique Weise (1) – 40 km/h

Rua Henrique Weise (2) – 60 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Quinta-feira, dia 23 de maio

Matutino:

Rua Joinville – 50 km/h

Marginais Via Expressa – 50 km/h

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Rua Hermann Hering – 40 km/h

Rua Christiano Karsten – 50 km/h

Rua Antonio Treis – 60 km/h

Rua 2 de Setembro – 60 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Rua Frederico Jensen – 50 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Rua João Pessoa – 50 km/h

Rua dos Caçadores – 50 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Vespertino:

Rua Joinville – 50 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Rua Frederico Jensen – 50 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Rua João Pessoa – 50 km/h

Rua dos Caçadores – 50 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua São Paulo – 50 km/h

Rua Johann Ohf – 50 km/h

Rua Guilherme Poerner – 50 km/h

Complexo Viário Bernardo Wolfgang Werner – 60 km/h

Noturno:

Rua Joinville – 50 km/h

Rua Antonio Treis – 60 km/h

Rua 2 de Setembro – 60 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Rua Frederico Jensen – 50 km/h

Rua Itajaí – 60 km/h

Rua São Paulo – 50 km/h

Sexta-feira, dia 24 de maio

Matutino:

Rua Joinville – 50 km/h

Rua Paraíba – 40 km/h

Rua Henrique Bennertz – 40 km/h

Rua Hermann Hering – 40 km/h

Rua Paris – 50 km/h

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Rua São Paulo – 50 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Av. Martin Luther – 50 km/h

Al. Duque de Caxias – 40 km/h

Vespertino:

Rua Paris – 50 km/h

Rua 25 de Julho – 50 km/h

Rua São Paulo – 50 km/h

Rua das Missões – 60 km/h

Rua dos Caçadores – 50 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Av. Martin Luther – 50 km/h

Marginais Via Expressa – 50 km/h

Rua Humberto de campos – 60 km/h

Rua 2 de Setembro – 60 km/h

Al. Duque de Caxias – 40 km/h

Noturno:

Rua Paris – 50 km/h

Rua São Paulo – 50 km/h

Rua Engenheiro Paul Werner – 50 km/h

Av. Martin Luther – 50 km/h

Marginais Via Expressa – 50 km/h

Rua Humberto de Campos – 60 km/h

Rua 2 de Setembro – 60 km/h

